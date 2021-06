Dalla sua introduzione ad oggi, sono state numerose le richieste che Confartigianato ha presentato per modificare la normativa, per ottenere precisazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, per semplificare gli adempimenti e gestire la detrazione, anche nelle ipotesi di sconto e cessione della stessa.

In questo breve appuntamento in videoconferenza, Confartigianato della provincia di Ravenna illustrerà tutte le novità, le recenti indicazioni e le risposte ottenute dalla Pubblica Amministrazione, e le proposte della Confederazione, frutto dell’enorme esperienza e casistica accumulata in questi mesi dalla più rappresentativa Associazione italiana delle aziende artigiane e della piccola e media impresa.

La videoconferenza sarà in onda domani,

Giovedì 24 giugno 2021 alle ore 17

sul Canale YouTube di Confartigianato della provincia di Ravenna

https://www.youtube.com/CONFARTIGIANATODELLAPROVINCIADIRAVENNA

e sarà aperta a tutti gli interessati

Relatori saranno:

Tiziano Samorè, Segretario provinciale Confartigianato

Maurizio Cottignola, Responsabile settore credito e incentivi

Andrea Demurtas, Responsabile Servizio Superbonus110 di Confartigianato della provincia di Ravenna