“Non si ferma l’attività di volontariato sul territorio portato avanti con grande riscontro da Auxilia Onlus o.d.v.

La coordinatrice dei progetti dell’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. Dott.ssa Elena Alessandrini spiega «Stiamo attivando un percorso formativo rivolto agli educatori del centro giovanile “Centro Paradiso” del comune di Russi in collaborazione con la nostra associazione. Si tratta di 4 incontri formativi dedicati a operatori di un centro giovanile i quali hanno espresso la necessità di acquisire maggiori strumenti per la gestione delle situazioni complesse.

“I nostri professionisti si metteranno quindi a disposizione della comunità anche come formatori data la lunga esperienza dell’ambito di situazioni di fragilità. È importante che i giovani possano trovare sostegno in figure come educatori e operatori nell’ambito del sociale perché in questo modo si potrà dare un contributo nella risoluzione di situazioni complesse che, spesso, richiedono l’intervento di medici e altri professionisti. L’altro progetto che la nostra associazione inizierà a breve con “Porte Aperte” per un doposcuola dedicato a bambini in difficoltà, svolgere colloqui di sostegno e accoglienza gratuiti per adolescenti, donne e in genere persone in difficoltà in collaborazione con Linea Rosa e attivare un ambulatorio psicologico gratuito per persone in situazione di fragilità. Aprire il quinto doposcuola per noi è una sfida volta a promuovere il benessere psicologico e didattico degli alunni che frequentano la scuola primaria di Milano Marittima. Si tratta di un bisogno sempre più in aumento volto a supportare i genitori che lavorano e che quindi non posso svolgere un aiuto pomeridiano nello svolgere i compiti con i loro bimbi e dall’altro attenzionare eventuali problematiche didattiche e dell’apprendimento degli stessi».

In partenza anche un doposcuola nella frazione di Carraie/San Pietro in Campiano. A supporto dell’attività dei doposcuola l’équipe multidisciplinare di cui Auxilia Onlus o.d.v. dispone è composta da psicologi, neuropsichiatri infantili svolgerà colloqui individuali con tutti i bambini per personalizzare l’intervento didattico ed educativo con particolare attenzione a eventuali disturbi dell’apprendimento (DSA) e apprendimento della lingua italiana per stranieri.

Il doposcuola è in rete con gli altri doposcuola che l’Associazione ha in essere a Cervia, Tagliata, Savio di Ravenna e Milano Marittima. “