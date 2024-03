Prosegue il campionato regionale giovanile di arrampicata sportiva con la quarta prova di qualifica disputata domenica 10 marzo presso la magnifica nuova struttura di Casalecchio di Reno (Level 24). Tra gli atleti ravennati in evidenza Caterina Pazzaglia (ASD Istrice) che si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria Under18F mentre due medaglie di bronzo sono arrivate dalla faentina della ASDS Carchidio Strocchi Ginevra Castellari (U16F) e dalla ravennate giallorossa Giulia Asirelli (U20F). Vicinissimi al podio Ludovico Ravaglia e Giorgio Chiari, entrambi quarti rispettivamente nella categoria U16M e U18M; piazzamenti per Gaia Randi, Allegra Luccaroni e Adele Spada.

A livello nazionale da segnalare la buona prova delle atlete Istrice, in Coppa Italia Boulder a Bressanone. Nicole Francesconi entra in semifinale e chiude al quinto posto nella classifica giovanile. Appena dietro di lei al settimo posto Caterina Pazzaglia che chiude il circuito di specialità, dopo le tre tappe disputate, con un ottimo quarto posto.