La grande musica fa di nuovo tappa in Darsena Pop Up dopo il successo della trasmissione in streaming del concerto di apertura del Ravenna Festival, diretto dal Maestro Riccardo Muti. L’appuntamento al Pop Up è fissato per domenica sera, 19 luglio, alle 21.30: ad esibirsi sarà il Gruppo da Camera dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”. In particolare sul palco di Darsena Pop Up salirà il Quartetto Amouage, così composto: Violini: Sofia Cipriani, Francesca Tamponi; Viola: Davide Mosca; Violoncello, Matteo Bodini.

Il filo conduttore del programma musicale sarà la musica al cinema. Impossibile non pensare al Maestro Ennio Morricone, da poco scomparso, che sarà omaggiato con le note della colonna sonora di Nuovo cinema paradiso, da lui composta.

Ma in scaletta si trova anche Nicola Piovani (La vita è bella), Nino Rota (Il Padrino), Luis Bacalov (Il Postino) e tanti altri grandi film, fatti grandi anche dalla colonna sonora, fino ad arrivare al più recenti La La Land dove la musica era parte stessa della trama e delle sceneggiatura.