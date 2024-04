La sala operativa dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha informato il Comune di Ravenna dell’imminente arrivo di celle temporalesche portatrici di vento e possibili grandinate.

Il Comune ha diffuso una nota: “Si raccomanda quindi alla popolazione di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; non sostare sotto gli alberi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.