Il mondo del volontariato ha fatto festa in Piazza del Popolo. L’appuntamento ravennate precede di una settimana i ritrovi nelle principali piazze di Faenza e Lugo per le associazioni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna. Appuntamenti importanti, duranti i quali si può imparare a conoscere le associazioni e scoprirle in grado di soddisfare le nostre necessità. Associazioni che saranno costrette a cambiar pelle quando entrerà a regime la nuova riforma del Terzo Settore