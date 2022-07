Grande bagno di folla, ieri sera, per il secondo appuntamento dei “Martedì d’estate” a Faenza. La manifestazione patrocinata dal Comune di Faenza e organizzata dal consorzio Faenza C’entro con la direzione artistica di WAP Agency Eventi, l’operatività di Paolo Roberto eventi e il supporto delle associazioni economiche di Faenza ha bissato il successo della prima serata inserendo una importante novità: il vino delle cantine locali.

Il vino protagonista del secondo martedì di luglio, con la kermesse dal titolo “Faenza in un bicchiere”, un percorso di degustazioni nel cuore della città. Tanti i curiosi che hanno assaggiato le proposte enologiche delle cantine del territorio, invitate per l’occasione.

“La manifestazione ha subito mostrato la grande capacità di attrazione e coinvolgimento, in particolare verso i primi destinatari di queste serate: le famiglie. – ha dichiarato la presidente di Faenza C’entro Claudia Minardi” Per questo oltre al vino sono stati organizzati diversi spettacoli per grandi e piccini, dalla ginnastica artistica e ritmica del Club Atletico Faenza Sezione Ginnastica M.G. Macellari, musica live, giochi, esposizioni, gastronomia, spettacoli e visite guidate, coinvolgendo ben oltre il confine manfredo”.

La folla presente in piazza del Popolo così come nelle vie del centro coinvolte nella manifestazione ha apprezzato anche i tanti negozi aperti con le loro proposte in molti casi destinate all’occasione. Ottima la risposta anche verso le istituzioni culturali a partire dal museo delle ceramiche

La manifestazione replicherà martedì 19 luglio con ulteriori novità.