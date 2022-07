Sono 18 gli studenti internazionali che questo pomeriggio, mercoledì 13 luglio, concluderanno il percorso di laurea magistrale Erasmus Mundus Wacoma (Water and Coastal Management) e verranno proclamati dottori con una cerimonia che si svolgerà a palazzo dei Congressi di fronte al magnifico rettore Giovanni Molari.

In occasione delle lauree, a palazzo dei Congressi sono attesi molti genitori o famigliari da Stati Uniti, Sudamerica, Asia, Africa, ect, altri saranno collegati in remoto. Non mancheranno laureati degli anni precedenti a esempio da Brasile, Nuova Zelanda, Grecia, Pakistan, Vietnam, molti dei quali stanno svolgendo il dottorato di ricerca in diverse parti del mondo, o sono stati assunti da imprese o enti o, grazie a questa laurea prestigiosa, lavorano nelle università o ministeri.

In tutto, il programma Wacoma, attivo Ravenna dal 2017, ha coinvolto 62 studenti, 34 ragazze e 28 ragazzi, provenienti da 36 paesi del mondo, in rappresentanza dei 5 continenti, scelti in ingresso con una selezione durissima tra i migliori studenti internazionali.

L’iniziativa, una settimana di eventi dedicati alla conclusione del programma internazionale, proseguirà domani, giovedì 14 e dopodomani venerdì 15 luglio con il Wacoma Symposium. In questa occasione saranno presenti personalità scientifiche di rilevanza internazionale e aziende che hanno partecipato allo svolgimento delle attività in questi anni, ma anche alumni che racconteranno il loro percorso di successo post-laurea.

L’obiettivo principale del simposio, organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Università dell’Algarve e dell’Università di Cadice, è essere un momento di approfondimento sulle scienze marine acquatiche, ambientali e costiere, sui rischi per l’acqua, sulle coste e sulla mitigazione dei rischi, sugli impatti dei cambiamenti climatici sulle aree costiere e sull’economia verde.