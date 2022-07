“Le Province devono avere un ruolo centrale nella transizione energetica”

“Le Province possono esercitare un ruolo fondamentale nella transizione energetica con la costruzione di comunità energetiche, a disposizione di tutta la cittadinanza, nelle scuole di secondo grado”.

Iniziata a Ravenna l’assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia. Un confronto organizzato a otto anni di distanza dal precedente e che punta a presentare al Governo, all’assemblea con diversi ministri presenti personalmente, come il Ministro Enrico Giovannini, o in collegamento streaming, una serie di proposte per potenziare ed efficientare l’ente della provincia, oggi completamente svuotato, tranne che di responsabilità e di doveri, dalla riforma Del Rio. Un Governo che però non si è dimostrato, a detta dell’Unione, molto disponibile ad ascoltare in passato le richieste delle Province.