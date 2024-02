Confermando il proprio impegno verso il mondo giovanile, anche quest’anno il Rotary Club di Faenza organizza un incontro con Luca Pagliari, giornalista e narratore, in un tradizionale appuntamento per le scuole e la cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare ancora una volta la nostra comunità.

Durante la mattinata del 29 febbraio, Luca Pagliari incontrerà gli studenti delle classi seconde degli istituti superiori faentini in due turni, rispettivamente alle 8.50 e alle 10.30, presso l’aula magna dell’Istituto Oriani. I ragazzi saranno coinvolti nel racconto di storie che si concentrano su tematiche civili, etiche e sociali, promuovendo riflessioni preziose sulla potenza del sorriso e della gentilezza nella vita quotidiana. Sarà un viaggio che dimostrerà, attraverso piccole e grandi narrazioni, come si possa creare empatia attraverso gesti semplici e incidere positivamente sulle situazioni più critiche. Si parlerà di partigiani, astronauti, chef stellati, mamme, calciatori e antropologi, creando un’esperienza educativa unica sull’arte della comprensione, dell’empatia e del sorriso.

Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 18.30, nei locali di Faventia Sales, un altro evento sarà rivolto a tutta la cittadinanza e tratterà un tema particolarmente importante per l’obiettivo con cui la Giunta comunale ha recentemente candidato Faenza a diventare “Città Gentile”. L’incontro, dal titolo “Il sorriso in più”, mira a promuovere la consapevolezza di come il sorriso e i sentimenti positivi possano migliorare la nostra società e quindi la convivenza civile, soprattutto fra gli adolescenti. Il Sindaco di Faenza Massimo Isola ha confermato la sua partecipazione.

Documentarista, storyteller, professionista esperto di comunicazione, Luca Pagliari continua a realizzare importanti campagne nazionali legate alle principali tematiche giovanili come il bullismo, il cyberbullismo, la droga, la sicurezza stradale, la legalità e la tutela dell’ambiente. Collabora con la Polizia di Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Presidenza della Camera dei Deputati, con il MIUR, con numerosi uffici scolastici regionali e provinciali e con altri importanti enti pubblici e privati.

L’impegno verso le giovani generazioni e i nuovi bisogni della società sono tra quelli che il Rotary Faenza persegue da sempre, ispirandosi ad uno dei principi fondatori del sodalizio rotariano: “Ogni volta che fai del bene, che sei gentile o che aiuti chi è meno fortunato, stai mettendo in atto lo spirito del Rotary”.

A coordinare gli incontri programmati a Faenza giovedì 29 febbraio sarà il Presidente del Rotary Club Faenza Giuseppe Gaiba.