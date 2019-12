Tessera dopo Tessera: 8 studentesse ravennati impegnate in importanti restauri in Albania e in Grecia

Otto studentesse del corso di laurea ravennate in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali hanno lavorato ad Apollonia, in Albania, e a Gortina, a Creta, al restauro di importanti decorazioni musive in due contesti archeologici: il parco di Apollonia, dove sorgono le rovine di un’antica colonia greca, e la basilica di Mitropolis, uno degli edifici di culto più imponenti dell’età proto-bizantina. Si tratta di due eccezionali esperienze internazionali di formazione per il restauro di mosaici, rese possibili grazie a Fondazione Flaminia, che hanno portato le studentesse a lavorare direttamente sul campo con professionisti di vari settori, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il percorso di studi ravennate.

Il lavoro delle studentesse è stato presentato durante il convegno “Tessera dopo Tessera” organizzato al Dipartimento di Beni Culturali del campus di Ravenna.