Venerdì 13 dicembre il museo San Rocco di Fusignano (via Monti 5) ospita a partire dalle ore 15.30 l’incontro “Il futuro dell’Europa è nelle nostre mani”.

Durante l’incontro, a ingresso gratuito, i partecipanti simuleranno uno o più scenari europei in modo da percepire il ruolo attuale e possibile dell’Unione Europea e comprendere come poter agire per contribuire a realizzare l’Ue che si desidera.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0544 34345 o scrivere a ebonaccorso@fondazioneflaminia.it. L’iniziativa è organizzata dal comitato di Gemellaggio di Fusignano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.