Il traghetto che collega Porto Corsini a Marina di Ravenna è nuovamente fermo. Un guasto che sta creando notevoli disagi ai residente dei lidi. Il problema si era già verificato il 28 novembre scorso, ma il servizio era poi stato ripristinato l’indomani. Venerdì un nuovo guasto ha fermato il collegamento via mare.

Appresa la notizia che il servizio traghetto è attualmente sospeso per avaria, il sindaco Michele de Pascale sollecita con fermezza Start Romagna a intervenire prontamente per risolvere il disservizio nel minor tempo possibile: “Si tratta – dichiara il sindaco de Pascale – di un servizio assolutamente essenziale per i cittadini dei lidi nord e non è accettabile che nel giro di pochi giorni l’interruzione si sia ripetuta più volte. Il traghetto deve quindi essere ripristinato nel minor tempo possibile e si deve trattare di un intervento risolutivo, in grado di assicurare anche per il futuro la piena continuità del servizio”.