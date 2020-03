Il sindacato Macellai aderenti ad Ascom Confcommercio Faenza vuole esprimere la propria vicinanza al Sistema Sanitario Nazionale, a tutto il personale medico e paramedico che si trova a dover affrontare una situazione di grave emergenza a causa del Coronavirus. Il loro modo di lavorare, professionale e instancabile, oltre ad essere sotto gli occhi di tutti è di esempio per la nostra comunità.

In questo scenario di estrema emergenza il Sindacato Esercenti Macellerie ha voluto donare quest’oggi la somma di euro 2.000,00 a favore dell’Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, da utilizzare per le necessità più rilevanti in questo momento.

Il Sindacato esprime ancora una volta il proprio ringraziamento e la propria solidarietà a tutti gli operatori che si stanno adoperando affinché questa situazione sia superata nel migliore dei modi.