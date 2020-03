Boom di risposte all’appello della Protezione Civile lanciano nei giorni scorsi. La selezione della Protezione civile è stata lanciata per creare un «piccolo esercito» di trecento medici volontari da mandare in supporto agli ospedali in affanno per l’emergenza Covid-19, sopratutto in Lombardia. Nelle 24 ore in cui è stato possibile compilare il form online dedicato, il Dipartimento ha raccolto oltre 7900 candidature che sono già in fase di valutazione. Un numero impressionante di candidature in 24 ore che conferma la generosità dei nostri Medici italiani.

“Anche il Faentino di nascita, Dottor Andrea Flamigni, quarantenne, padre di famiglia, attuale Direttore Sanitario delle Terme di Riolo, – esordisce Visani portavoce del Comitato Faventia – ha dato la propria disponibilità rispondendo all’appello della Protezione Civile. Un plauso ai nostri medici sempre più spesso facile bersaglio di denunce per imperizia e negligenza da parte di pazienti o loro familiari per indennizzi esorbitanti, quando abbiamo una classe medica che agisce sempre in scienza e coscienza. Gesti come quello del Dottor Flamigni – conclude Visani – e degli altri 8000 mila medici, di cui anche tanti pensionati, che si mettono in gioco per dare il loro contributo deve far aprire gli occhi alla classe dirigente che negli ultimi anni ha operato tagli al comparto sanitario.”