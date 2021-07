A Bagnacavallo dal 20 al 23 luglio piazza della Libertà ospiterà Il salotto in piazza, iniziativa promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria e i commercianti del centro storico.

Si inizierà martedì 20 luglio con Un tesoro avvolto nel tempo, caccia al tesoro per le vie del centro in collaborazione con le attività commerciali, con partenza alle 20.30 dall’Albergo Antico Convento San Francesco, in via Cadorna 10.

Le squadre (fino a un massimo di sei componenti) si metteranno alla prova con vari giochi in giro per la città, alla ricerca di un misterioso tesoro.

Per info e iscrizioni: Jenny 334 5764263 o Alessandro 334 3455196 (sms o whatsapp).

Mercoledì 21 luglio si proseguirà con Bagnacavallo – La piccola Bologna: una serata dedicata a Lucio Dalla e ispirata alla magia delle vie porticate che accomunano Bagnacavallo e Bologna. Dalle 20.30 ci saranno proiezioni sulla Torre civica a cura di Claudio Tambini, con prestiti fotografici dall’archivio di Paolo Ruffini, che ha ritratto Lucio Dalla durante la sua permanenza al Teatro Goldoni. Inoltre, il Chiribilli Bistrò proporrà La Sera dei Miracoli, con musiche cantate da Vittorio Bonetti e Friends e cena (info e prenotazioni 0545 61149).

Venerdì 23 luglio l’iniziativa si concluderà con il Summer White Friday, una giornata vestita di bianco: vetrine, allestimenti total white e promozioni ad hoc nei negozi aderenti. Durante la serata si terrà un aperitivo con djset presso il Caffè del Teatro con Fedemolly e alle 19.30 è in programma la presentazione di Dialoghi \\ Intrecci a cura di Anna Maria Fabbri. In piazza della Libertà alle 21.30 si terrà uno spettacolo di giocoleria e “fiamme danzanti” a cura di Fuochi e Affini.

Per tutte le serate ci sarà la possibilità di godere dell’atmosfera cittadina seduti ai tavolini allestiti appositamente in piazza della Libertà.

Per informazioni: FB e Instagram @BagnacavalloFACentro