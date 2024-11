Lunedì 25 novembre è in programma l’annuale Marcia per la Pace. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, che si svolgerà nella fascia oraria tra le 11.30 e le 13.30, partendo da via Manzoni fino a piazza del Popolo, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità solo per il tempo necessario per il transito del corteo lungo il percorso. In particolare, al momento del passaggio del corteo che verrà segnalato e scortato da mezzi della polizia locale, viene istituito il divieto di transito per i veicoli. Questo il percorso: da via Manzoni si proseguirà poi per viale Baccarini (tra via Manzoni e via Nuova/viale Baccarini), viale Baccarini (tra via Tolosano/viale IV Novembre e via Ugonia/via Campidori), corso Baccarini, corso Mazzini per arrivare in piazza del Popolo.