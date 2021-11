Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 20,30 il Rione Rosso di Faenza organizza una cena per Emergency, la Onlus fondata da Gino Strada.

Alla cena saranno presenti i volontari del gruppo Emergency di Faenza che ricorderanno il fondatore scomparso il 13 agosto scorso.

Durante la serata la band dei Sorci Verdi offrirà il proprio accompagnamento musicale col loro repertorio che va dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Il costo della cena è di 20 € di cui 5 € saranno devoluti ai progetti di Emergency.

Oltre al menù romagnolo è prevista anche una proposta vegetariana.

La prenotazione è obbligatoria al 3476478338 / 3492565033. Per partecipare all’evento sarà necessario essere muniti di green pass.

Il viaggio di Emergency comincia nel 1994 e ha toccato tante tappe: dal Ruanda all’Iraq, dalla Cambagia all’Afghanistan, dalla Sierra Leone al Sudan fino all’Italia passando per la Repubblica Centrafricana, lo Yemen e da ultimo l’Uganda dove quest’anno è stato inaugurato l’ospedale di chirurgia pediatrica progettato da Renzo Piano per curare bambini provenienti da tutta l’Africa.

“Emergency continua ad essere presente in Afghanistan nonostante la presa di potere da parte dei talebani, paese nel quale Emergency da oltre venti anni porta assistenza alle donne partorienti in un ospedale tutto al femminile. In Afghanistan le donne subiscono le conseguenze di una cultura estremamente penalizzante nei loro confronti, oltre ad essere vittime principali di una guerra che da oltre quaranta anni rappresenta la quotidianità.

Emergency naviga controcorrente in un mondo che da sempre preferisce la logica della guerra rispetto alla possibilità di lavorare ad una convivenza globale basata su diritti e valori condivisi. Oggi assistiamo ad una deriva che ci spinge ad aggrapparci ai nostri privilegi, ad attaccare tutto quello che ci appare diverso, a chiuderci nelle nostre fortezze, ad alzare nuovi muri.

Noi alle barriere che dividono e che bloccano rispondiamo coi muri dei nostri ospedali che accolgono, uniscono e proteggono.

Vogliamo continuare ad essere costruttori di pace, praticando concretamente il diritto fondamentale alle cure. Vogliamo continuare a credere che un mondo migliore sia possibile.

Per questo vi aspettiamo alla cena del 26 novembre alle ore 20.30 nelle cantine del Baiocco del Rione Rosso in via Campidori 28”.