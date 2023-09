Fin dalla sua nascita Campagna Amica, la rete creata da Coldiretti per valorizzare la vendita diretta, opera per promuovere il consumo di cibo locale, a filiera corta ed origine garantita. Questa missione oggi, dopo gli eventi calamitosi che hanno messo in ginocchio l’agricoltura ravennate, è divenuta ancora più preziosa e vitale. Acquistare direttamente dall’agricoltore e portare in tavola il cibo del territorio significa infatti sostenere la ripartenza delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio scorso.

Seguendo la sua vocazione primaria, Campagna Amica Ravenna, in sinergia con Coldiretti Ravenna, promuovono nell’ambito del weekend della Sagra delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo l’evento ‘A cena con l’allevatore: ripartiamo insieme dalla Romagnola’ in programma domenica 10 settembre, dalle ore 18.30, presso l’aia della Società Agricola Pattuelli (via Cogollo 11/B, Villanova di Bagnacavallo).

Società agricola Pattuelli, duramente colpita dall’alluvione, è uno dei principali allevamenti di bovini di razza Romagnola della provincia e per l’occasione aprirà la propria sede rendendo possibile incontrare l’allevatore e conoscere da vicino realtà aziendale e metodi di allevamento.

Sarà poi possibile gustare le produzioni aziendali grazie ad un menù contadino pensato appositamente per la serata: tagliere del podere con formaggi, salumi e piadina, hamburger 100% romagnola, verdure grigliate di stagione, macedonia di frutta a km zero.

Ad accompagnare il menù ci saranno i vini autoctoni dell’azienda agricola Longanesi Daniele di Boncellino di Bagnacavallo, anch’essa fortemente danneggiata dalle alluvioni. I vini saranno ‘raccontati’ uno ad uno dal produttore che sarà presente alla serata. Inoltre, dalle 18.30, le animatrici di SMlab Mosaici, proporranno un laboratorio gratuito di mosaico creativo per bimbi dai 4 ai 12 anni cui seguirà, alle 20.30, lo spettacolo di musiche e parole ‘Dal dialetto ai Nuovi mondi’ del cantautore romagnolo Fabrizio Caveja, accompagnato per l’occasione da Olivia Dalbon.