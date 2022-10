Dopo la corsa per raccogliere fondi a favore del 118, 100 Km in Appennino per aiutare Diabete Romagna Onlus. Tre amici, Enrico Laghi, Bruce Saggese e Matteo Spada percorreranno il 31 ottobre 100 Km lungo il crinale che segna il confine fra Emilia-Romagna e Toscana, attraversando tutti i Comuni, da Firenzuola a Verghereto, con una missione: raccogliere fondi per i progetti di Diabete Romagna a favore di bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete.

La distanza sarà percorsa nell’arco di 24 ore.

“Quest’anno, infatti, ricorre un anniversario importantissimo per la vita di tantissime persone: 100 anni dalla prima somministrazione di insulina che ha restituito la speranza di vivere a tutte le persone che ogni giorno affrontano le sfide del diabete. Così, in questa sfida con noi stessi, percorreremo un km per ogni anno in cui, da allora, tantissime vite sono state salvate” spiegano i tre atleti