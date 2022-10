Tutto è pronto per la terza edizione della sfilata di moda “Faenza Fashion Night” in programma giovedì 27 ottobre.

Alle 20.30 nella cornice del Palazzo del Podestà si terrà la Sfilata di Moda curata da Sabrina Chiarini con il supporto di Ascom Confcommercio Faenza, Studio Tecnico Faenza Uno e con il patrocinio del Comune di Faenza. Durante la serata sfileranno:

Baby Blu, Intima di Sabrina, Benetton, La Novità, Dieci Decimi e tanti altri per una serata all’insegna del commercio Made in Faenza. A presentare la serata ci sarà Riki Bacchini.

Nel Palazzo verranno allestiti dei settori dove si potrà ammirare la sfilata in piedi, attorno ad un lunghissimo tappeto rosso.

Costo del biglietto €10. Il ricavato della serata al netto delle spese vive, sarà completamente devoluto allo IOR e all’Associazione volontari e amici dell’istituto Oncologico Romagnolo, ad un progetto dedicato al reparto di Chirurgia del Professor Ugolini “allo scopo di preservare e migliorare la qualità di vita dei tanti pazienti che si affidano alle cure dell’unità operativa”

I biglietti per partecipare all’evento si acquisteranno solo nel negozio Intima di Sabrina, in via Torricelli 12, a Faenza.

“Sarà una serata che vuole valorizzare il centro storico di Faenza e oltre alla sfilata con tante modelle, ci saranno diversi momenti di spettacolo che renderanno ancora più coinvolgente e divertente l’evento. Ospiti speciali della serata Laura Babini con la sua meravigliosa voce e tanti altri”.