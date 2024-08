Il Pd proporrà in tutti i consigli comunali una mozione per aumentare i ristori per i beni mobili

L’alluvione sarà al centro della campagna per le elezioni regionali e quasi sicuramente della campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Ravenna. Da una parte il centrodestra continuerà a chiedere conto dei mancati interventi di messa in sicurezza del territorio, dall’altra il centrosinistra evidenzierà come le promesse del governo Meloni non siano state mantenute.

Proprio in questo senso, dopo la pausa di agosto, il Partito Democratico presenterà in tutti i consigli comunali dei Comuni della provincia di Ravenna una mozione per chiedere di aumentare i ristori per i beni mobili.