“A nessuno interessa il futuro di Porto Corsini

Non c’è soluzione su GOMMA, qualsiasi scelta nel merito continuerà a violentare e deturpare Porto Corsini.

E quindi dismettiamo il terminal crociere?

No.

Passeggeri e merci devono transitare via ACQUA, abbiamo un’autostrada a 20 corsie vuota chiamata Canale Candiano.

Come?

All’entrata di Porto Corsini subito oltrepassato il ponte, sulla destra c’è un’immensa radura verde di proprietà in parte del Comune e in parte del PIR che sbocca proprio sul Candiano.

Quindi?

Si può strutturare quello spazio come punto imbarco sbarco passeggeri e volendo anche merci, quindi una nuova banchina e un nuovo piazzare che una parte sarà utilizzata dal lido come parcheggio scambiatore attualmente urgente visto che a Porto Corsini in stagione non vi sono parcheggi sufficienti.

Quanto ci si impiegherebbe da quella banchina al terminal con un vaporetto elettrico veloce?

5 minuti di navigazione.

Ci sono gli estremi tecnici e di sicurezza per realizzarlo?

Assolutamente si, non vi sono ragioni che possano impedire la realizzazione, né nel nuovo sito, né nella navigazione e nemmeno nel terminal.

E quindi perché non viene seguita questa strada?

È dallo scorso mandato che lo propongo in tutte le sedi deputate compreso il consiglio comunale ma ogni volta ho ricevuto la stessa risposta.

Quale?

Una non risposta, non hanno mai voluto nemmeno entrare nell’argomento o rispondermi a tono, semplicemente cambiano discorso.

Perché?

Perché una soluzione del genere sarebbe molto più dispendiosa, meno attraente e più brigosa per i croceristi, la gestione a mare sarebbe anche più complicata per chi dovrebbe seguirla, IN SOSTANZA SAREBBE VANTAGGIOSA SOLO PER PORTO CORSINI che tornerebbe ad avere un paese non più caotico insicuro ed inquinato, in sostanza questo continuo diniego al progetto di banchina distaccata È UNA CHIARA VOLONTÀ DI REALE DISINTERESSE VERSO IL PAESE, I RESIDENTI E VILLEGGIANTI DI PORTO CORSINI.

È davvero increscioso oltre che totalmente irresponsabile che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale e il Comune di Ravenna annuncino, a problema scoppiato con gli enormi disagi arrecati ai residenti e agli operatori turistici di Porto Corsini , di voler studiare solo ora un percorso alternativo da e per la stazione marittima .

Un annuncio che sa di beffa e che serve unicamente per prendere in giro residenti ed imprenditori di Porto Corsini infuriati per i disagi che subiscono quotidianamente.

I disagi si prevedono preventivamente e quindi si elaborano e si attuano prima le soluzioni individuate , quali i percorsi alternativi.

Noi Lega Salvini Premier e Lista Civica La Pigna siamo con Porto Corsini e avanziamo una proposta che può celermente eliminare tantissimi disagi senza penalizzare la stazione marittima e le opportunità che offre”.