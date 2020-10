Il movimento Fridays for Future torna in piazza per dire no al maxi stoccaggio di CO2 davanti alle coste ravennati

Il movimento Fridays for Future scende di nuovo in piazza per riportare al centro dell’attenzione le tematiche ambientali e la salvaguardia del pianeta. In particolare questa mattina un gruppo di ragazzi e attivisti di associazioni come Legambiente si è radunato in Piazza del Popolo con scope e striscioni per protestare contro la realizzazione del maxi impianto di CO2 davanti alle coste ravennati, che secondo i manifestanti “nasconde la CO2 sotto il tappeto” senza considerare i danni ambientali e sperperando denaro pubblico.