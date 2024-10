Continuano i lavori da parte delle ditte incaricate dall’Unione della Romagna Faentina per riasfaltare le strade nel comune di Faenza. Nella giornata di oggi è partito l’intervento di una delle direttrici più importanti e trafficate nel cuore della città, via XX Settembre, parallela di corso Mazzini.

Per creare meno disservizi alla circolazione i lavori sono stati organizzati per stralci. Da oggi, lunedì 21 ottobre, fino a domani, martedì 22, l’intervento interesserà la parte di via XX Settembre da piazza della Libertà sino all’intersezione con via Naviglio. Martedì stesso si partirà da corso Baccarini per asfaltare il tratto di strada fino a via San Filippo Neri. Ultimo stralcio nella porzione di via XX Settembre da via San Filippo Neri fino a via Naviglio. I lavori, meteo permettendo, dovrebbero essere ultimati entro venerdì 25. L’intervento prevede la fresatura del manto di usura e la conseguente posa del nuovo asfalto.

Per permettere i lavori sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. Nelle zone interessate dai lavori, in base allo stato di avanzamento dell’intervento, nella fascia oraria tra le ore 7 e le 19, come da segnaletica di cantiere posizionata già dalla scorsa settimana, è istituito il divieto di sosta e di transito.

Sarà compito degli operai della ditta incaricata indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi disposti lungo i tratti oggetto dei lavori indicando a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.