Sabato 17 ottobre si svolgerà la Notte per Dante. Il programma completo sarà illustrato alla stampa la prossima settimana ma fin da ora si anticipa – per consentire a chi fosse interessato di prenotarsi fin da subito – che, visto il successo riscosso nelle passate edizioni della Notte d’Oro, saranno proposte le visite, accompagnate da una guida esperta, al palazzo della Provincia e al municipio, aperti straordinariamente per l’occasione.

Il palazzo della Provincia, che sorge sul luogo dell’antico palazzo della famiglia Rasponi, risalente al XVII secolo, realizzato su progetto dell’architetto piacentino Giulio Ulisse Arata e dell’ingegnere Gioacchino Luigi Mellucci, sarà visitabile alle 17 e alle 17.30, su prenotazione.

Il municipio, conosciuto anche come Palazzo Merlato, oggi sede del Comune, un tempo della famiglia Da Polenta, ha subito nel corso dei secoli varie vicissitudini, tutte da scoprire durante le visite guidate in programma tra le 18 e le 22, su prenotazione.

info e prenotazioni: www.ravennaexperience.it