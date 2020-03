Ecco il messaggio di Mons. Mario Toso, Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana in questo momento critico. “Alla fine dell’epidemia dobbiamo immaginare che nulla sarà come prima” – dice alla comunità diocesana in avvicinamento della Pasqua – “bisogna prepararsi per nuove relazioni con i nostri simili e con il Creato”.