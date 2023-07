La Guardia Costiera celebra il 158° anniversario della fondazione ricordando l’alluvione

La Guardia Costiera di Ravenna celebra il 158° anniversario della propria fondazione. Cerimonia sobria nella Direzione Marittima di via Antico Squero dopo la tragedia dell’alluvione che ha comportato la morte di nove persone in provincia di Ravenna. Sono stati diversi gli interventi della Capitaneria di porto nella Romagna Faentina e nella Bassa Romagna per salvare le persone dall’acqua e dal fango fuoriusciti dai fiumi in entrambi gli eventi di maggio. In aiuto al Corpo in quei giorni anche diversi cittadini e realtà del territorio che hanno fornito mezzi, o le proprie forze personali, per aiutare i soccorritori.