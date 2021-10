Riapre il parco di Piazza Dante: prima i lavori di potatura, poi la riapertura alla cittadinanza | VIDEO

Il parco di piazza Dante riaprirà a metà novembre per consentire i lavori di manutenzione del verde. La riqualificazione della zona della Cavallerizza è stata nuovamente al centro del consiglio comunale durante l’ultima assemblea di giovedì. Dal dicembre del 2020 infatti il parco di piazza Dante è chiuso per i lavori di riqualificazione, in particolare per l’installazione della nuova illuminazione e per le telecamere di videosorveglianza, un doppio intervento che il Comune spera possa fungere da deterrente contro il degrado che aveva interessato la zona, diventata una delle piazze di spaccio della città e luogo di bivacchi notturni che spesso trasformavano il parco in una pattumiera ricca di bottiglie di vetro e resti di pasti e non erano rare problematiche relative all’ordine pubblico.