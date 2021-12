Il Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) propone un 8 dicembre natalizio e contadino per chi se ne resta in città o per chi è a caccia di gustosi regali.

Mercoledì prossimo, giorno dell’Immacolata, il Mercato, dalle 14.30 alle 19, osserva la prima delle aperture festive straordinarie con tante idee per doni gustosi.

Aumenta, infatti, tra i cittadini-consumatori la voglia di scegliere cibo locale, sano, sicuro e garantito. Si cerca la sostenibilità e c’è il desiderio di aiutare i piccoli agricoltori e nello stesso tempo regalare cibo di qualità da portare sulle tavole di amici e parenti. Per questo all’interno del mercato sarà presente un punto dove poter acquistare delle strenne natalizie già composte oppure personalizzarle con i prodotti genuini firmati dai nostri agricoltori. Mercoledì 8 dicembre non mancheranno inoltre attività per grandi e piccini.

Dalle 15.30 laboratorio di costruzione di addobbi natalizi ecosostenibili per i bimbi dai 4 anni con Associazione Fatabutega e Centro La Lucertola

Alle 17.30 accensione dell’albero di Natale anti-sprecodel Mercato e agrimerenda per i più piccoli.

Dalle 18 aperitivo letterario con presentazione del nuovo volume “I 4 Codici – La Saga” della giovane autrice faentina Giada Baldassarri. Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.