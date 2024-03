Potrebbe cambiare qualcosa nel format del MEI che andrà in scena il prossimo autunno. La nuova convenzione triennale col Comune è pronta ad essere firmata, ma nel frattempo sono già iniziati i preparativi per il Meeting delle Etichette Indipendenti. Un Meeting che arriverà dopo mesi caratterizzate dal liscio. Dopo Sanremo, i giovanissimi di Santa Balera sono molto richiesti e andranno in tour. Discorso analogo per gli Alluvionati del Liscio