Faenza celebra la nona edizione del Buskers Festival: centro in festa con gli artisti di strada

Nuovo fine settimana in festa a Faenza. Il 7 e l’8 settembre il centro si animerà con gli artisti di strada della Fucina dei Sogni della Croce Rossa. Si tratta della nona edizione del festival dei busker. Giocolieri, acrobati e musicisti anche quest’anno saranno in parte espressione del territorio locale, in parte professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Per la prima volta verrà consegnato un premio alla carriera, il premio Begonghi, in memoria di Andrea Bernabé, artista circense faentino di fine Ottocento.