In un piccolo spazio della “Sala del Caffè” alla Bottega Bertaccini di Faenza è stata allestita una piccola mostra, anzi piccolissima, dal titolo “Il mondo di Lilliput – Miniature di Nives Cineri”.

Nives Cineri è nata a Faenza e sin da piccola ha frequentato ambienti inusuali per una bambina e la sua curiosità la spinge a voler conoscere e sperimentare sempre cose nuove.

Frequentando la prima erboristeria aperta in città, stringe una forte e insostituibile amicizia con Adriana Bellenghi che le fa scoprire l’amore per le erbe e per tutto quello che a quei tempi viene considerato “alternativo“.

Scrive Luigi Lanosi Giada nel breve testo che accompagna la mostra: “Anche nelle sue miniature Nives è così, non convenzionale, non banale, fuori dagli schemi. Entrare a casa sua è uno stordimento di cose da vedere, toccare, mangiare (è una bravissima cuoca, tradizione di famiglia come l’indimenticato fratello Silverio) e si rimane incantati dalle sue opere, frutto del suo ingegno e della sua manualità. Nives è capace di creare mondi infiniti che stanno in pochi centimetri, piccole opere ricche di particolari, come possiamo ammirare nei suoi banchi di frutta e verdura, e poi i salumi, i formaggi, il pane. Oppure nelle stanze del sarto, del profumiere, una storica osteria di Faenza, lo studio del pittore e la serra del giardiniere”.

“Se Gulliver capitasse da queste parti dovrebbe fare un salto a casa di Nives oppure, fino al 30 settembre, alla Bottega Bertaccini di Faenza”.

Orari di apertura: tuttiggiorni 9-12.30 / 15.30-19.30, chiuso domenica e lunedì mattina.