Violento scontro nel pomeriggio 14,30 sulla Classicana in direzione Porto Fuori presso l’incrocio di via Staggi, uno scooter Yamaha il cui motociclista è stato trasportato al Bufalini in gravi condizioni è venuto in collisione con auto una Fiat Palio poi volata fuori strada con a bordo due donne anch’esse ferite. Lo scooterista caduto sulla strada è stato poi investito da un altra auto una Mercedes. Sul posto diverse ambulanze, l’elimedica oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Da una prima ricostruzione sembra che la causa sia un sorpasso. Intervenuta anche la Polizia locale per la gestione del traffico. Anche l’occupante della Mercedes è stato trasportato all’ospedale.