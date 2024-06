“Lista per Ravenna ha depositato, presso la presidenza del Consiglio comunale di Ravenna, un ordine del giorno col seguente oggetto: “Micidiale traffico crocieristico travolge una strada residenziale di Porto Corsini”. Sarà discusso a breve nelle commissioni consiliari n. 8 “Mobilità/Viabilità” e n. 9 “Porto”, per essere di seguito trattata e votata in Consiglio comunale.

È imminente, a Porto Corsini – si legge nella premessa – la posa della prima pietra del nuovo Terminal crociere, una specie di stazione aeroportuale da costruire su 180 mila metri quadrati di spiaggia. Più che una festa sarà un lutto per via Molo San Filippo, posta a lato del canale Candiano, 700 metri di stretta carreggiata priva di una pista ciclopedonale, su cui si incrociano, in arrivo e in partenza, le migliaia di mezzi a servizio del terminal (bus, TIR, autobotti, taxi, NCC), in aggiunta ai circa 600 mila l’anno che utilizzano il traghetto da e per Marina di Ravenna, nonché un migliaio di autocaravan diretti o in uscita dalla vicina area camper. Una bolgia infernale a velocità incontrollata.

Di qui il seguente appello pubblico, rivolto dai residenti all’amministrazione comunale, riportato nell’ordine del giorno: “Decine di denunce fatte in tutte le forme, sia scritte che telefoniche, al Comune, alla Polizia Municipale e persino al Prefetto, sono rimbalzate come su un muro di gomma. A che serve il limite dei 30 km/h, senza predisporre adeguati sistemi di rallentamento e di controllo della velocità? Sono tutti in corsa sfrenata per risparmiare tempo o guadagnare più denaro. Perché l’Amministrazione comunale continua a rimandare qualsiasi soluzione o rimedio anche parziale di questo problema? Sono passati quindici anni da quando è entrato in funzione il Terminal crociere, ma già allora si promise una viabilità alternativa a via Molo Sanfilippo che avrebbe bypassato il paese. Ora che il Terminal è diventato gigantesco, si è moltiplicato a dismisura il traffico da tangenziale sulla nostra strada, senza preoccuparsi di alcuna contromisura che rispetti almeno il diritto alla vita dei suoi abitanti, per il 70% ultra 65enni. Gli altri sono scappati da Porto Corsini, per non rischiare la pelle, non respirare veleno e non diventare sordi”.

Riprendendo e sviluppando le richieste avanzate dal servizio Mobilità/Viabilità del Comune di Ravenna all’ Autorità di Sistema Portuale già nel febbraio 2021, ribadite il 10 febbraio 2023 nella Conferenza dei Servizi che ha approvato il progetto del nuovo Terminal crociere, ma fino ad oggi ampiamente trascurate, l’ordine del giorno propone quindi al Consiglio comunale di rivolgere al sindaco e alla sua giunta l’indirizzo di operare proficuamente per raggiungere i seguenti obiettivi: