La Raggisolaris Academy ha scritto la storia del basket maschile faentino. Il titolo di vice campione d’Italia conquistato a Cecina corona una stagione incredibile che ha visto questo gruppo di giocatori vincere il titolo regionale Under 19 Gold e salvarsi in Divisione Regionale 1 senza dover disputare i playout. A coronare un week end da applausi è stato il premio di miglior allenatore della manifestazione vinto da Matteo Pio, e l’inserimento di Pietro Ballarin nel miglior quintetto.

Passando alla partita, l’Academy lotta dal primo all’ultimo minuto contro un avversario che conferma di essere di grande valore ed infatti fino allo scorso anno ha vinto campionati Eccellenza (questo gruppo di giocatori si è aggiudicato il titolo Under 17 nella scorsa stagione) e soltanto da questa annata disputa la Gold. I ragazzi di coach Pio vengono traditi dalle basse percentuali offensive nel primo quarto chiudendolo in svantaggio 10-21 poi subiscono il gioco degli avversari e all’intervallo inseguono 46-19. Vince la Stella Azzurra Roma, ma l’Academy esce dal campo tra gli applausi di tutto il palasport arrivati in un time out chiesto da Pio nel finale per ringraziare giocatori e staff che resterà indimenticabile come questa incredibile stagione.

Raggisolaris Academy – Stella Azzurra Roma 59-95 (10-21; 19-46; 41-71)

FAENZA: Bianchi 7, Rosetti, Naccari 13, Garavini, Caramella, Ravaioli, Ballarin 27, Ndiaye 6, Bendandi 4, Santandrea, Collina ne, Belmonte 2. All.: Pio Ass.: Monteventi – Stefanelli

ROMA: Aizpurs 11, Lumena 2, Forconi 5, Morigi 2, D’Arcangeli 11, Kolev 10, Ntsourou 10, Santinon 7, Piccirilli 13, Basta 8, Curbelo Mendieta 16, Jencius ne. All.: Iacoangeli

ARBITRI: Baldini – Cavasin

NOTE. Uscito per falli: Kolev