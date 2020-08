E’ ripartito allo stadio “Bruno Neri” il Faenza calcio con l’avvio della preparazione al campionato di Promozione che inizierà domenica 11 ottobre.

Primi allenamenti sotto la guida del confermato mister Alessandro Moregola. Ad affiancarlo gli altri membri dello staff: il collaboratore Davide Foschini e i preparatori Francesco Di Nunzio per la parte atletica, Edmondo Santarelli per i portieri, oltre a Paolo Bulzacca, già giocatore del settore giovanile, che torna come fisioterapista.

Per gli allenamenti sono ovviamente rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo sanitario previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

A salutare i biancoazzurri il presidente Gian Andrea Missiroli che ha incoraggiato il gruppo a proseguire laddove il cammino era stato interrotto per la sospensione del campionato, con il Faenza al quarto posto. Il direttore sportivo Nicola Cavina è ancora alla ricerca di un attaccante di esperienza per sostituire il bomber Leonardo Cisterni che interrompe l’attività per motivi di lavoro e lascia, con rammarico da entrambe le parti, il Faenza come l’altro attaccante Marco Chiarini e il difensore Paolo Ferraresi. A tutti va il ringraziamento della società per quanto fatto con dedizione e passione in una stagione così particolare come quella conclusa anzitempo a fine febbraio.

Il Faenza si affida ai ragazzi di talento del suo vivaio. Fanno parte del team, dopo essersi messi in evidenza nella Juniores, i talentuosi fratelli gemelli d’attacco Mihail e Andrei Galatanu, le punte Mbappe Fossi e Nicola Solaroli, il difensore Shain Karaj che faranno parte anche della Prima squadra.

A svolgere la preparazione con la Prima Squadra sono anche i due portieri della Juniores, Nicola Luce e Mirko Piazza e i promettenti giovani classe 2003: Riccardo Bagnolini, Nicolò Betti, Raffaele Castellari, Andrea Costa, Leonardo Errani, Federico Servadei e Giovanni Vecchi che faranno poi parte della squadra Juniores.

Una linea, quella seguita dalla società manfreda, che è stata premiata. Il Faenza è infatti tra i 12 club, tre per ognuno dei quattro gironi di Promozione che hanno conquistato il riconoscimento in denaro della Lega Nazionale Dilettanti per l’utilizzo dei giovani.

Il Faenza Calcio è giunto secondo dietro al Bellaria Igea Marina, per l’impiego degli under in campionato. “Ci fa molto piacere – dichiara il direttore sportivo Nicola Cavina -. Da molti anni facciamo giocare in prima squadra tanti ragazzi e l’aspetto più bello è che sono tutti prodotti del nostro settore giovanile. Anche in questa annata sportiva faremo altrettanto“. Nella stagione 2020/21 si premieranno le prime otto società. “Complimenti alla LND e al CRER per un’ottima iniziativa – aggiunge Cavina – che incentiva veramente la valorizzazione dei giovani“.