In merito allo svolgimento, nel territorio lughese, di spettacoli da parte del Circo di Vienna, l’Amministrazione comunale ribadisce che «Il circo non è in possesso delle necessarie autorizzazioni a svolgere attività di pubblico spettacolo.

Lo spettacolo avvenuto nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, si è pertanto svolto abusivamente. La Polizia Locale della Bassa Romagna, intervenuta poco prima dell’inizio dell’esibizione circense, ha accertato la violazione da parte del Circo di Vienna e ha proceduto alla sanzione perché “nonostante il diniego del servizio Suap dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla richiesta per ottenere l’autorizzazione a installare un circo sul territorio di Lugo, è stata posta in essere la struttura ed effettuato lo spettacolo circense”.

Si ricorda che l’esercizio abusivo è punito, oltre che con sanzioni amministrative, anche con sanzioni penali e con l’ordine di cessazione dell’attività».