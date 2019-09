Il Consorzio Solco in festa con soci e lavoratori: “Importante creare una rete che funzioni”

Fare rete, fra le cooperative, con le istituzioni e fra i soci lavoratori. Per il terzo anno consecutivo il Consorzio Sol.Co. di Ravenna ha organizzato una festa a cui hanno partecipato le 16 cooperative che costituiscono il gruppo. Fare rete per garantire un servizio migliore alla comunità, fare rete per migliorare l’intesa fra i lavoratori che ogni giorno, da oltre trent’anni, sono impegnati nell’assistenza agli anziani, alle persone con disabilità e in particolare a tutte le persone con fragilità. Fare rete per condividere e migliorare progetti e obiettivi nel campo del welfare.