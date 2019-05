Compie 10 anni il progetto di musicoterapia del Centro Multiservizi per anziani Don G. Zalambani di S. Alberto (Ravenna). Per festeggiare questo importante traguardo il Centro – gestito dall’ATI tra la Cooperativa Sociale “Don Zalambani” di Sant’Alberto ed il Consorzio Solco (associate Asscor e Corif) – organizza un evento speciale aperto al pubblico in programma sabato 1 giugno alle ore 14.30 nella sala conferenze Agrisfera, in via B. Nigrisoli 46 a S. Alberto.

Durante l’approfondimento diversi esperti e personalità coinvolte nel progetto si alterneranno per raccontare l’esperienza maturata e i risultati ottenuti in 10 anni di attività.

«La musicoterapia è un progetto in cui crediamo molto, lo dimostrano l’impegno e le risorse investite in questi dieci anni, risorse che spesso sono arrivate anche dal mondo del volontariato organizzato locale, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti – dichiara la Dott.ssa Nicoletta Vitali, Coordinatrice Responsabile del Centro Zalambani -. Questo tipo di approccio ha dei riscontri molto positivi sui nostri ospiti, soprattutto su chi presenta problemi cognitivi importanti e disturbi comportamentali elevati. I risultati raggiunti ci spingono a continuare su questa strada, speriamo per altri dieci anni!»

Il programma prevede i seguenti interventi: L’Esperienza del Centro Zalambani nel progettare interventi di socializzazione, stimolazione, aiuto e accompagnamento” con la Coordinatrice della Struttura ; “Vivere ‘in’ comunità residenziale… o… vivere ‘la’ comunità. Senso e significati del prendersi cura dell’anziano in Struttura residenziale” con il Dott. Maurizio Piolanti e la Dott.ssa Mascia Tacconi dell’Asl Romagna; “Il ruolo dell’Animatore nelle Cra e nei Cd” con l’Animatrice Marika Gasperoni; “Il laboratorio NonniLIS” con l’Animatrice Paola Blanes; “Come la musica Risuona nell’individuo… attraverso essa possiamo prenderci cura della relazione. L’esperienza del Coro dei Ricordi”, con l’ideatrice del progetto Valentina Rambelli.

Nel pomeriggio, inoltre, verranno proiettate videotestimonianze del percorso svolto presso lo Zalambani e si avrà la possibilità di ascoltare il Coro dei Ricordi composto da ospiti del Centro che canteranno, suoneranno e segneranno per non udenti brani della tradizione italiana e romagnola.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Ravenna. Per maggiori informazioni 0544 528111