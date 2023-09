Una domenica mattina all’insegna della tradizione agricola e dell’agroalimentare di qualità: sostenibile, di stagione, ad origine garantita.

Nell’ambito della storica ‘Fira di Sett Dulur’ di Russi, nella centrale piazza Farini, gli agricoltori di Campagna Amica, la rete a km zero promossa da Coldiretti per valorizzare la vendita diretta, le produzioni a km zero e la tutela della biodiversità contadina che rende unico il nostro territorio, propongono in collaborazione con il Comune di Russi, il “Mercato del Cibo giusto”.

L’appuntamento è per domenica 17 settembre, a partire dalle ore 9. In vendita e degustazione miele, prodotti dell’alveare, vini autoctoni, frutta di stagione, zucche di mille varietà, ma anche fiori e piante aromatiche. Per l’occasione verranno anche presentati due gusti di gelato che La Bottega del Gelato di Russi, gelateria che utilizza materie prime contadine della rete Campagna Amica, ha dedicato a due dei simboli enogastronomici della festa paesana: il cappelletto e la canèna nova.

A far da cornice al tutto, grazie alla volontà del Comune, l’immancabile esposizione delle 𝐦𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 e la dimostrazione in diretta di un’a𝐫𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚 e affascinante, il t𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐎𝐏. Si concluderà la mattinata con una degustazione di Parmigiano Reggiano a scaglie e vino da uve autoctone di Famoso (quest’ultimo prodotto dall’Az. Agricola Ravagli di Ragone). “Fin dalla sua nascita, nei primi anni Duemila – spiega Andrea Conti, Responsabile provinciale della rete a km zero voluta fortemente da Coldiretti – Campagna Amica opera per promuovere il consumo di cibo contadino a filiera corta. Questa mission oggi, dopo gli eventi calamitosi che hanno messo in ginocchio l’agricoltura ravennate, è divenuta ancora più preziosa e vitale così come ogni evento che consente ai nostri agricoltori di incontrare da vicino i consumatori. Acquistare direttamente dall’agricoltore e portare in tavola il cibo del territorio significa infatti sostenere la buona economia locale e la ripartenza delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio scorso. Per questo – conclude Conti – ringraziamo l’Amministrazione comunale per l’invito, tutta la ‘macchina’ de la “Fira” che rende possibile la mattinata e tutti i cittadini e visitatori che contribuiranno con i loro acquisti alla ripartenza della buona agricoltura ravennate”.