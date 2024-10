La società Basket Ravenna continua il percorso di avvicinamento e avviamento ai giovani studenti degli istituti scolastici del territorio. In tale direzione, in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, il centro sportivo italiano ed il Basket Ravenna, è stato organizzato il 10 e l’11 ottobre, presso la scuola ITIS “Nullo Baldini”, un corso di formazione rivolto ai docenti di scienze motorie delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’intera provincia. Il corso, tenuto da Maurizio Massari e Michela Franchetti, responsabile del settore giovanile giallorosso ed ex giocatrice di serie A tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni ’00, ha trattato i principi di tecnica e tattica della pallacanestro per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. L’attività è stata supportata dal delegato CONI provinciale, Marco Tosi Brandi, esperto del settore sportivo. Il progetto prevede che dopo il corso, i docenti possano invitare i loro studenti a continuare il percorso rimarcando l’importanza dell’educazione motoria e dell’istruzione, come cardini per una loro corretta formazione, assistendo gratuitamente alle partite interne del Basket Ravenna.

“Sono molto felice – commenta Marco Tosi Brandi – che sia stato organizzato un corso sulla pallacanestro di questo tipo. L’importanza e la validità di quest’ultimo, sono state ben recepite dagli insegnanti della provincia ravennate, ed i contenuti sono stati ampliati e migliorati dai docenti che hanno tenuto il corso. L’auspicio è che gli studenti e le loro famiglie possano trovare nella pallacanestro quegli aspetti educativi positivi e validi non solo nello sport ma anche nella vita.”