I volontari dell’Associazione Cinoservizio di Lugo hanno deciso di contribuire alle donazioni a favore del nosocomio lughese “Umberto I”. La somma di mille euro, già versata a favore dell’Ospedale, va ad aggiungersi a quelle pervenute da parte di tutte le persone, associazi oni ed attività produttive del territorio, per l’acquisto di attrezzature necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19.

“Vogliamo veramente ringraziare con tutto il cuore il personale sanitario dell’AUSL Romagna che, con grande lavoro, abnegazione ed ammirevole sforzo, sta operando in questa condizione di assoluta emergenza anteponendo la salute dei cittadini alle proprie esigenze private, nella cura dei malati. La nostra associazione opera nel territorio da oltre 28 anni e la comunità l’ha sempre sostenuta con tanto affetto. Oggi che siamo noi a poter fare qualcosa in più per la nostra comunità, non intendiamo sottrarci ma, anzi, vogliamo far

sentire forte la nostra vicinanza a tutti coloro che sono impegnati a gestire questa emergenza. Grazie davvero”, concludono i volontari del Cinoservizio ODV.