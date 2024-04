Inaugura sabato 20 aprile alle 11 nello spazio espositivo della biblioteca Trisi la mostra “I libri e il fango nella Romagna allagata”, un’esposizione fotografica realizzata da Giovanni Zaffagnini che attraverso le immagini, ci racconta l’impatto travolgente che l’alluvione dello scorso anno in Romagna, ha avuto sui libri. Accartocciati, gonfi, resi illeggibili, ricoperti di fango, i volumi fotografati provengono dalla Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza, dalla stessa Trisi di Lugo e dalla libreria Alfabeta di Lugo e ci mostrano in uno scatto la fragilità e la resilienza della materia.

Come scrive Marco Sangiorgi nella prefazione al catalogo: “Archiviati i momenti riservati alla cronaca in diretta, si avverte l’esigenza di un approccio diverso, meno frenetico, più riflessivo. Ritratti di libri sopraffatti dal fango, nella morsa di un’agonia lenta e implacabile. Lo sfondo neutro delle immagini non contempla alcun contesto e indica senza indugi il soggetto prescelto; quasi abbozzo di scultura”. E prosegue: “Chi gestisce la raccolta dei rifiuti ci informa sul destino riservato ai libri alluvionati: saranno macinati nell’ambito del programma di riciclo. Nuova vita dunque? torneranno libro? o saranno declassati a carta da pacchi o altro? La sensazione di fotografare per l’ultima volta un condannato. Il pensiero mi accompagna fin dal primo scatto; chi ama leggere sulla carta capirà.”

La mostra di Lugo, spiega Giovanni Zaffagnini, “Sarà arricchita da fotografie inedite rispetto alle esposizioni precedenti, perché a distanza di tempo sono emersi aspetti ulteriormente interessanti, dati proprio dall’osservazione visiva dei testi. L’inchiostro sui libri con il tempo si è ulteriormente sbiadito, le scritte sono diventate evanescenti e l’autore ha voluto sottolineare il continuo processo di degrado dato dalla cancellazione della parola”.

Durante tutto il periodo di apertura della mostra, visitabile fino al 25 maggio 2024 negli orari di apertura della biblioteca, sarà possibile acquistare presso la Trisi il catalogo realizzato con gli scatti di Zaffagnini, edito da Danilo Montanari Editore. Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto alle biblioteche danneggiate dall’alluvione del maggio 2023 in Romagna.