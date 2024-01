Da una parte il profondo disappunto per le lentezze e le intricate burocrazie che ostacolano i risarcimenti per una ripresa celere post-alluvione, dall’altra la volontà di mantenere aperto un dialogo con Comuni, Regione e Governo. Per mercoledì 17 gennaio, quando Giorgia Meloni sarà a Forlì per incontrare Ursula von der Leyen per parlare delle alluvioni di Romagna, Marche e Toscana e di PNRR, i Comitati Riuniti, ovvero una parte dei comitati dei cittadini alluvionati, hanno chiesto un incontro alla premier per presentare tre richieste:

a) un tavolo unico a livello Istituzionale;

b) la sicurezza a livello territoriale;

c) un protocollo unico di gestione di questo tipo di emergenza a livello nazionale

“Ed è proprio mancando un protocollo unico che si stanno affrontando problemi straordinari con leggi ordinarie, riferendoci a tutti i livelli di competenza” criticano i portavoce di Comitati Riuniti.

“È possibile che un fiume sia amministrato da 5 organi diversi e che, in caso di necessità, non si possa avere un coordinamento unico? È possibile non avere un automatismo per le Utenze? È possibile far riferimento ad una normativa del 2017 per la conformità degli immobili e non prevedere procedure atte ad una ricostruzione veloce? E via dicendo….

Non possiamo illuderci, come alluvionati, che per un problema complesso come il terremoto, dove ci sono voluti 11 anni, la soluzione all’alluvione arrivi in mesi.

Non va tutto bene, ogni mese che passa è una sofferenza ma possiamo lottare affinché i cittadini stimolino la politica a superare tutte le divergenze politiche-normative-gestionali sopra descritte”.

“Questo lungo e complesso lavoro potrebbe dar vita a un modello di protocollo a livello nazionale per affrontare le emergenze, trasformando il disastro, da noi subìto, in un efficientamento per costruire norme puntuali ed efficaci a tutti i livelli”.

Nei prossimi giorni la Struttura Commissariale dedicherà un incontro per raccogliere le istanze dei Comitati Riuniti e sciogliere, possibilmente, tutte le riserve sulle Ordinanze 11 – 14 e sulla piattaforma Sfinge.

L’incontro è aperto a tutti i comitati, sia Comitati Riuniti sia Comitati Indipendenti, nonché ai presidenti degli ordini professionali impegnati nella redazione delle perizie.