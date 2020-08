5 multe e 2 locali chiusi per non aver rispettato le norme anti-Covid. 3 ragazzi denunciati per un rave party

L’ultimo weekend prima della settimana “Rosa” si chiude con 5 multe e 2 locali chiusi nella zona di Ravenna. Durante la notte fra sabato e domenica, la Polizia Locale ha infatti organizzato una serie di controlli straordinari fra Marina di Ravenna, Lido di Savio e Lido di Classe. In campo 20 operatori. 43 le persone controllate, 37 i veicoli. Oltre alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme di sicurezza per la crisi sanitaria, sono state elevate 4 multe per comportamenti irregolari legati al codice della strada.