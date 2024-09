Lo scorso sabato, 31 agosto, una folta delegazione di Cerviaman ha partecipato all’Adriatic Series Cesenatico. Sono stati 7 gli atleti gialloblu che si sono cimentati nella Triathlon Olimpico: Matteo Borghi, Carolina Casetti, Davide Gianessi, Ilary Fontana, Alice Manzi, Andrea Pagan, Matteo Scozzoli e Giovanni Siboni.

“I Cerviaman hanno partecipato assieme ai molti amici e colleghi di sfide del team Romagna Triathlon Cicli Neri, pronti a dare battaglia e a supportarsi reciprocamente lungo tutto il percorso. – dichiara Marco Casetti, Presidente Pol Saline Romagna – La partecipazione a questa competizione è stata molto più di un semplice allenamento: è stata l’occasione per rafforzare lo spirito di squadra, per condividere la fatica e la gioia con altri atleti, e per ricordare che, oltre alla preparazione fisica, ciò che davvero conta è la passione e la determinazione di affrontare ogni sfida con il sorriso e la giusta dose di grinta. I Cerviaman si sono distinti negli ultimi mesi per la loro dedizione e costanza negli allenamenti. Ora, con l’adrenalina che sale, sono pronti a dare il massimo e a mostrare a tutti che il duro lavoro paga sempre.”