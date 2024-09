Sfortunato esordio del Faenza calcio sconfitto 0-3 sul campo dell’ambizioso Gambettola.

Una partita già sulla carta difficile per i manfredi, privi per giornate di squalifica maturate nel precedente torneo di alcuni giocatori, oltre a capitan Missiroli, presente in panchina, ma non ancora al meglio. La gara è diventata ancora più in salita dal primo minuto quando Samorè ha colpito male il pallone, nel tentativo di appoggiarlo al proprio portiere Ruffilli, e lo ha beffato con un pallonetto.

Colpito a freddo, il Faenza ha però reagito bene e ha condotto il gioco alla ricerca del pareggio. Si è visto negare un rigore netto dall’arbitro Rossi per un evidente fallo di De Queiroz sul biancoazzurro Ndiaye. Tra l’altro il difensore del Gambettola non è stato ammonito ed ha evitato così l’espulsione, che poi sarebbe arrivata più tardi, per il secondo giallo. E’ stato poi Tuzio a vedersi negare il gol per la pronta risposta di Golinucci. Il Faenza ha sfiorato il pareggio quando su bel cross di Samorè dal fondo, Zani ha colpito il pallone, ma non è stato preciso. Solo con Bonandi su punizione il Gambettola si è reso insidioso.

Nel secondo tempo il Gambettola ha raddoppiato al terzo minuto quando su un cross dal fondo, il pallone ha superato con una strana parabola Ruffilli ed è arrivato all’attaccante di casa, Zebre che ha solo dovuto appoggiare in rete da due passi.

Il terzo gol dei padroni di casa è arrivato a pochi minuti dal termine in contropiede, finalizzato da Mancini.

Domenica 8 settembre il Faenza avrà l’opportunità di rifarsi debuttando in casa allo stadio “Bruno Neri” nel match contro il Cava Ronco, occasione per una rivincita dopo la sconfitta nel primo turno di Coppa con gli stessi avversari.

Gambettola: Golinucci, Marconi, De Queiroz, Rossi, Morelli (33’ st Zattini), Aloisi (10’ st Mengucci), Franchini, Gadda, Bonandi (20’ st Mancini), Peluso (20’ st G.Bernacci), Zabre (10’ st Crociati). A disposizione: Smeraldi, Signore, Difino, Zavatta. All. M. Bernacci

Faenza: Ruffilli, Karaj (20’ st Emiliani), Samorè (13’st Cavolini), Borini (36’ st Malavolti), Cappello, Albonetti, Tuzio, Sciaccaluga (48’ st Servadei), Ndiaye, Ulivieri (28’ Bertozzi), Zani. A disposizione: Fabbri, Caroli, Dardi, Missiroli. All. Cavina

Arbitro: Rossi di Forlì – assistenti: Spada di Bologna e Benevelli di Modena

Rete: 1’pt autogol Samorè, 3’ st Zebre, 38’ st Mancini

Espulso: De Queiroz

Ammoniti: Rossi, Zabre, G.Bernacci – Albonetti, Ndiaye