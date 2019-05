La Round Table 11 ed il Club 41 di Ravenna organizzano per Domenica 26 Maggio 2019 dalle ore 10:30 presso i giardini pubblici di Ravenna (Viale Sante Baldini) la tredicesima edizione dell’appuntamento “I Bambini in Festa”, giornata dedicata ai bambini e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti: il teatrino dei burattini, i trucca bimbi, i personaggi Comix, il mago, pompieropoli, i gonfiabili, il trenino che girerà per il parco, i clown, la straordinaria possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del planetario, provare il simulatore di guida con la moto della polizia stradale ed ammirare la Fantastica Lamborghini, un giro sui Pony ed una corsa sui Go-Kart a pedali, partecipare alla pesca di beneficenza dove si vince sempre ed infine intrattenimenti musicali dal vivo e stand dove si potrà mangiare piadina e salsiccia, pasta, hamburger romagnolo e tante altre buone cose.

La manifestazione anche quest’anno è stata organizzata con la collaborazione del Coni di Ravenna che festeggerà la XVI Giornata Nazionale dello Sport pertanto i bambini e ragazzi potranno vedere, provare, sperimentare tantissime discipline sportive per tutta la giornata quali: la pallacanestro, gli scacchi, arti marziali, judo, il tennis, la vela, il pugilato, la ginnastica ritmica, la scherma, la lotta, il taekwondo, la pesca sportiva, la pallavolo, il dodgeball, il tiro a segno, il football americano, il beach tennis, l’aikido, il nuoto, la danza sportiva e tanti altri.

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) di Bologna, Auxilia di Cervia, Il Sorriso di Giada di Ravenna, Bimbo Tu di Bologna e la Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi” di Ravenna. Saranno tutte presenti con uno stand alla manifestazione.

I Presidenti di Round Table 11 Ravenna, Francesco Bragagni, e del Club41 Ravenna, Umberto Grandi, ringraziano tutti i volontari e gli sponsor che da 13 anni sostengono questo evento che, in particolare grazie al lavoro degli amici Enrico Liverani, Gabriele Turchi ed Alberto Rossi e di tutti i soci coinvolti, ha permesso di donare in questi anni una cifra totale pari ad euro 297.000 a scopo benefico.

L’evento è patrocinato dal Comune.

La Round Table è un service club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d’affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l’amicizia tra i propri membri e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, differenziandosi da altre analoghe organizzazioni per il fattore dell’età, in quanto si perde il diritto di appartenervi al raggiungimento del quarantesimo anno d’età: è, quindi, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro. Il Club 41, l’altro club che partecipa alla realizzazione dell’evento, è oggi ormai una realtà mondiale, é sorto con lo scopo di offrire ai membri della Round Table che hanno superato i 40 anni la possibilità di continuare a vivere lo spirito di associazionismo e di amicizia che la contraddistingue. E’ formato da uomini che sono legati tra loro non da interessi economici, di gruppo o di partito, ma da spirito di amicizia, stima reciproca e dal rispetto che nasce dalla comune volontà e consapevolezza di perseguire gli stessi ideali.