Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (giugno 2019-aprile 2020) e Assistente Studio Odontoiatrico (fine maggio-dicembre 2019) promossi da Irecoop Emilia Romagna – sede di Ravenna della durata, rispettivamente, di 1.000 e 700 ore.

Assistente Studio Odontoiatrico

L’Assistente Studio Odontoiatrico (ASO) si occupa di assistere l’odontoiatra e i professionisti durante la prestazione clinica, predispone l’ambiente e lo strumentario, si relaziona con gli assistiti e i fornitori e svolge attività di segreteria. All’interno del corso, che si svolgerà da fine maggio a dicembre 2019 nella sede di Ravenna di Irecoop Emilia-Romagna (via di Roma, 108), sono previste 300 ore di teoria e 400 ore di tirocinio in studi odontoiatrici. Possono partecipare persone in possesso di una qualifica professionale triennale dei percorsi IeFP (o precedente ordinamento) oppure persone in possesso di una qualifca professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche o superiori. Il percorso formativo è progettato in collaborazione con ANDI e preparatori all’esame di abilitazione. Per informazioni e iscrizioni Giorgia Massarenti 0544 35022 e massarentig@irecoop.it.

OSS, formazione iniziale

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e assistenza domestico-alberghiera, sociale e sanitaria di base a persone non autosufficienti sia nel settore pubblico che privato. Il corso promosso da Irecoop, che si rivolge a persone sia occupate che non occupate che abbiano più di 18 anni, si svolgerà nella sede di Faenza dell’ente di formazione (via Galilei, 2) da giugno 2019 ad aprile 2020. Al termine del corso, che si dividerà in 550 ore di teoria e 450 ore di stage, previo superamento dell’esame finale verranno rilasciati il Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario e l’Attestato corso sicurezza sul lavoro. Per informazioni e iscrizioni Sara Goldoni, 0546 665523 e goldonis@irecoop.it